شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسي مطروح: تطهير وتعقيم المساجد والأسواق لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استمرار الاعمال اليومية للتطهير لعدد من المساجد ونادي الشرطة وذلك في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جاب الله بانه تم تطهير الاسواق والمصالح الحكومية والمواقف وأماكن تكدس المواطنين بالإضافة إلى تعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق السنوسية والسودانية وذلك بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.

مؤكدا على مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة ومواصلة حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب بالإضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية.

وأوضحأن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والاسواق وأماكن التجمعات في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.