شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس فاقت التوقعات.. «الثالث تاريخيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات العام المالي (2019 -2020)، فاقت التوقعات، وتم تحقيق ثالث أعلى إيراد في تاريخ القناة، وثالث أعلى تحميل في التاريخ.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، تحسبنا لأزمة كورونا في ظل التطلع للوصول لرقم 13% من حجم التجارة العالمية، ونستحوذ الآن على 9% من حجم التجارة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «عملنا على تفادي أزمة كورونا، وتوصلنا إلى عمل حوافز للسفن للعبور من خلال القناة لاستقطاب، وجذب عدد سفن أكثر، في ظل التحسب لتوقف بعض الحاويات عن المرور».

وأوضح أن العميل الجديد كان من الساحل الشرقي الأمريكي، واستجاب للحوافز التي وصلت إلى 75%، ومر هذا العام 4085 سفينة لم تكن قناة السويس في حساباتها.