شكرا لقرائتكم خبر عن نادى التكنولوجيا بطلخة يناقش التجارة عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها بالقليوبية محاضرة بعنوان «كيفية التعامل مع برنامج الرسام بسهولة».

وتناولت طرق فتح البرنامج وكيفية استخدام البرنامج الرسام في الويندوز Paint، حيث أن الرسام أداة من تصميم شركة ميكروسوفت متوفرة في جميع أنظمة تشغيل ويندوز،إلى جانب معرض فنون تشكيلية لفناني القليوبية،

كما ناقش نادي تكنولوجيا المعلومات بمكتبة كفر طحلة كتاب «البيع والتجارة عبر الإنترنت وفتح المتاجر الإلكترونية» تأليف عبدالحميد بسيوني، يوضح الكتاب كيفية البحث عن المعلومات عبر الإنترنت وأهم المراكز والمواقع التجارية وكيفية التسوق عبر الإنترنت.