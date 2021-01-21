شكرا لقرائتكم خبر عن باهر دويدار: ما قدمه الشهيد أحمد منسي هو السبب الأول في نجاح مسلسل «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب باهر دويدار، إن ما قدمه شخصية الشهيد أحمد منسي الحقيقية هو السبب الأول في نجاح مسلسل «الاختيار»، مؤكدا أن أحمد منسي شخص استثنائي.

وأضاف الكاتب باهر دويدار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن أول عمل احترافي قدمه في الإذاعة كان عام 2004 للفنان محمد هنيدي، مشيرا إلى أن ذلك فرق معه كثيرا في كتاباته الاحترافية للتليفزيون.

وأكد أن الكتابة للإذاعة أصعب لكنها ممتعة، وأنه يشعر بالحنين لها، لافتاً إلى أن أي كاتب سوف يتصدى لتقديم عمل عن المخابرات سيرى أمامه دائما الأستاذ صالح مرسي رحمة الله عليه، ولن يوجد أعمال ناجحة مثلما قدم هو تلك الأعمال.

وأوضح أنه يقدم شكل جديد ومختلف في مسلسل «هجمة مرتدة»، خاصة أنه سوف يقارن بمسلسل «دموع في عيون وقحة» و«رأفت الهجان»، لذلك نريد أن نخرج من أي مقارنات خاصة أننا في الألفينات.

وأشار إلى أن هناك تجارب درامية خارج رمضان يصل إلى 3 و5 حلقات، منوها بأنه يريد أن يقدم شيئا يتذكره به الناس دائما حتى بعد وفاته.