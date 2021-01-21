شكرا لقرائتكم خبر عن «دور الشرطة في استقرار الوطن».. ندوة ببيت ثقافة طامية في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان «دور الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار» ألقاها الشيخ محمد عبدالغني بمنطقة الفيوم الأزهرية.

كما قدمت مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان «خلق التسامح» حاضرها محمد نادي، تحدث فيها عن ضرورة اتصاف الفرد بتلك السمة النبيلة.

بينما عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان «الهجرة غير الشرعية» ألقاها منصور مبروك، تحدث فيها عن أضرار الهجرة غير الشرعية وأنها تعتبر بمثابة انتحار وليس البحث عن الرزق.