شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال بيت الفريق سعد الدين الشاذلي يقدمون رسوما لأبطال الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم أطفال بيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة بسيون باقة متنوعة من اللوحات الفنية، وذلك خلال مسابقة لإختيار أفضل الرسومات، التي تعبر عن تضحيات رجال الشرطة في التصدي للإرهاب وفرض الأمن في الشارع المصري.

و عرض قصر ثقافة الطفل بعض المشاهد من ورشته الفنية لعمل كارت معايدة بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

كما أكدت مكتبة قرية الأطفال بطنطا خلال محاضرة بعنوان «أبطال مصر.. العين الساهرة» أن أفراد المجتمع المصري حريصون دوما على تقديم المساعدة والدعم لرجال الشرطة، وذلك لحرصهم الشديد على فرض الأمن والاستقرار وبذل كافة المجهودات في ملاحقة العناصر الارهابية والاجرامية.

فيما أكد الشيخ أشرف السماحي باوقاف الغربية خلال حديثه بندوة قصر الغزل بمدينة المحلة، أن الله يحب الابداع في العمل، ولا يرضى أن يقدم الانسان عملا ليس به اخلاص أو مهارة، مشيرا إلا أن العمل لا يكون بالمستوى المطلوب بدون اتقان، وبذل مجهود مضاعف، ليظهر بالشكل اللائق.