شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: نشارك فى معرض الخرطوم بأكثر من 20 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إننا نحتاج تكامل بيننا وبين السودان وخاصة في هذه المرحلة، موضحة أنه خلال زيارتها للسودان شاركت في عدة اجتماعات، لتبادل الاحتياجات، وفيما يخص الصناعة فإننا حريصون على زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أنه تم التطرق لتنفيذ مشروع إنشاء منطقة صناعية في السودان، مشددة على أن عملية التبادل تحقق التكامل المفروض بين البلدين.

وأوضحت أن هناك استعدادا لتدريب ونقل الخبرات في عدة مجالات على رأسها الموانئ وقطاع الجلود والمنسوجات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت:"زيارتى على هامش الاشتراك في معرض الخرطوم الدولى، والذى يقام في دورته 38 في السودان، ومصر تشارك في معرض الخرطوم الدولى بأكثر من 20 شركة، وجهات حكومية من الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة الاستثمار والإنتاج الحربى، مستطردة: "وجودنا ضيف شرف على معرض الخرطوم ونمثل أكبر مساحة في المعرض من عدة قطاعات"، وعلى جانب أخر سيتم عقد أول مجلس أعمال مصري سودانى بتشكيله الجديد غدا وسيكون هناك تواصل بين رجال الأعمال لتبادل الخبرات.