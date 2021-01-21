شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11270 طنا تشمل 750 طن أسمنت، و1220 طن فوسفات و4100 طن داى أمونيوم، و5200 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50559 طنا تضم 46980 طن ذرة و3079 طن زيت طعام و500 طن خردة، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1387 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (خس وفاصوليا وبطاطس وطماطم ونعناع وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم و سمسم وفول سودانى ولب وشمر)، وفواكه (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية والمغرب وألمانيا وروسيا وسنغافورة وسريلانكا وإنجلترا ومالطا .

كما سجل عدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 262 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 74043 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93390 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3976 شاحنة.