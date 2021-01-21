شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: الخمار فرض فى الشريعة الإسلامية بنص آيات القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الخمار فرض فى الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم ، لافتاً إلى آيات سورة النور تنادى على النساء المختمرات أى اللاتى يرتدين الخمار وتطالبهم بزيادة طوله، وتابع:"الآية تتحدث عن الإضافة للخمار ..أنما الخمار ده تحصيل حاصل".

وأوضح" الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن الآية رقم 31 في سورة النور نص واضح وصريح في تغطية الشعر، وتلى قوله تعالى:" قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وتابع"الجندى":"والخمار لا يقال إلا ما خالط الرأس ولا يوجد خمار على الصدر أو الكتف أو البطن أو الرجل ولا يقال الخمار إلا على الرأس وهذا لفظ يقال على الرجل والمرأة فيوجد في أحد أحاديث البخاري أن النبي يخرج علينا وقد خمر رأسه ويعني أنه يرتدي عمامة على رأسه ولذلك تقال كلمة خمرة أي غطت على العقل وهذا النص واضح أن الحجاب فرض في الإسلام".

واستكمل "الجندى": النص يعني أن الله ينادي على السيدات أن يطيلوا الطرحة التي يرتدوها على رأسهم لتصل إلى الجيوب بمعنى الصدر أي الآية تتكلم على الإضافة إلى الخمار وليس الخمار وهذا رد على الذين يقولون أنه لا يوجد حجاب في الإسلام بنص واضح ".