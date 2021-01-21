شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: الهيئة تنشىء حاليا استادً وقرية أولمبية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، أن الهيئة تقوم بإنشاء استاد حاليا وقرية أولمبية وستتكلف 150 مليونا لـ200 مليون جنيه في الإسماعيلية، وستخدم المدن الثلاث بالقناة، وما يعطل الموضوع فقط الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة لجائحة كورونا.

وتابع، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، "كلما سمعت الهجوم على القناة كلما اطمأنيت أنها تعمل بشكل جيد وهم لا يهاجمون إلا المؤسسات الناجحة، ونحن نعمل بجدية وقوة، ولدينا 17 ألف واحد يعمل بالخط الملاحى بالكامل بالمدن الثلاثة ولدينا 17 إدارة بالمستشفيات بالشركات.

وأضاف خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة السويس مرتبطة بالمدن الثلاثة وتتفاعل معهم وهناك خدمات اجتماعية تقدمها القناة، وهى التي تضخ المياه للمدن الثلاثة، كما أن مستشفيات الهيئة مفتوحة للمدن الثلاثة وهى مستشفيات مجهزة، ونضخ المياه للمدن الثلاثة بفواتير.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة قدمت لقرية أبو ربيع الوجبات الثلاثة خلال إغلاقها كما قامت بأعمال التطهير وهناك تكامل بين الهيئة والمدن الثلاثة وساعدنا المتضررين في كل مكان.