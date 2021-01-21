شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: طلبنا تلقيح المرشدين على السفن ضد كورونا والرئيس استجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا بدأنا منذ ديسمبر 2019 في اتخاذ الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه يتم الكشف على درجات الحرارة قبل الصعود وبعده، وطالبنا أن نأخذ اللقاح للمرشدين على السفن، وهم عددهم قليل فهم حوالى 350 فردا فقط، ولكى اطمئنهم ووجدنا استجابة عالية من الرئيس، وأى حالة يتم اكتشافها يتم حجزها على الفور حرصا على حياتهم وحياة أسرهم.

وأضاف خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم تحدث في الموجة الأولى أى إصابات في المرشدين ولكن لدينا 11 إصابة بين المرشدين، وليس شرطا أن تكون الإصابة حدثت من السفن والمرشدين عملة نادرة وخبرة عالية ووقت كبير للدراسة واللغة.

وأوضح أن هناك فارقا بين العام الحالي والماضى حوالى 30 إلى 40 سفينة أي حوالى 3. %، وهذه السنة حققنا ثانى أعلى حمولة وثالث أعلى إيرادات ولا يعتبر ذلك هامش خسارة، وقناة السويس الجديدة جذبت سفن جديدة وأحدثت فارقا.