شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: سيتم شراء كراكتين بـ6 مليار ونطمح لزيادة عدد السفن المارة للضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة ستقوم بشراء كراكتين بـ6 مليارات جنيه، وسنكون جاهزين للعمل في إفريقيا، وهذا ضمن نشاطنا وما أوقفنا هو كورونا، ولدينا عروض عمل في جامبيا ونيجيريا.

وأضاف خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أننا سنعمل على تكريك الحارات في جميع الموانئ المصرية ونحن نطور من أنفسنا ولدينا الكثير من الأنشطة وتدخل مدخلات مرضية بعيدا عن المجرى، ونفتح مجالات للعمل خارج مصر، ولدينا إدارة الكراكات لديهم الخبرة في العمل في الخارج في أي مكان.

وتابع: نطمح أن نصل إلى ضعف عدد السفن وضعف الحمولة التي تمر من قناة السويس في 2023 ونحن نملك أدوات الطموح وإن شاء الله نستطيع الوصول إلى هذا الطموح، ونقوم بعمل 10 جراجات للسفن في القناة الجديدة والقديمة وهو ما يفيد في حالة ما تعرضت أي سفينة للعطل وهى موجودة في أماكن مختلفة على طول القناة حتى لا يحدث أي عطل، ونحن نشترى 4 قاطرات صناعة مصرية من ترسانة بورسعيد وهناك اتفاق على بناء 5 قاطرات من الصين سيتم بناء 3 هناك و2 هنا.