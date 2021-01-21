شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: نتطلع لرفع نصيب قناة السويس من التجارة العالمية من 9 % لـ13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عدد السفن المارة في القناة خلال عام 2020، بلغت 4085 سفينة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق، ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن نصيب قناة السويس في التجارة العالمية بلغت 9%، وهو رقم جيد، وسط تطلعات لزيادة تلك النسبة إلى 13%، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة التوقعات خلال أزمة فيروس كورونا، وتم فى النهاية الاتفاق على منح حوافز للسفن، والتوكيلات البحرية، والخطوط الملاحية، حتى تمر عبر قناة السويس خلال أزمة فيروس كورونا.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن تلك الحوافز تتمثل في تخفيض رسوم المرور في قناة السويس، بنسبة 75%، من أجل إعادة الحسابات الخاصة بالسفن المارة بالقناة، حتى تتأكد من أن المرور بقناة السويس هو الأفضل.