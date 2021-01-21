شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة حققت 20 مليار جنيه خلال شهر ونصف من الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة استقبلت سفن في اليوم الأول من افتتاحها، مشيرا إلى أنه خلال شهر ونصف القناة حققت 20 مليار جنيه، ونحن نعتبر أننا لم نخسر شيئا بمقارنة بالعالم، والأرقام هي التي تتحدث، ولذلك سددنا أموال المصريين في موعدها.

وأضاف خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد: في 2008، أنه عندما حصلت أزمة الدولار قناة السويس خسرت 4 مليار دولار، وفى انخفاض سعر الوقود خسرنا 5 مليارات دولار في 2016، وفى جائحة كورونا خسرنا فقط 100 مليون دولار وهو رقم هامشى، وبالرغن من من التخفيضات الكبيرة إلا أن إيراداتنا لم تقل، وأعطينا حوافز لزيادة التنافسية.

وتابع: فتحنا قنوات مع شركات ووكلاء عبر الفيديو كونفرانس وأكدنا اننا نعمل بكامل طاقتنا، وأشكر العاملين بقناة السويس.