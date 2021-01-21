شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: القناة سددت كل مساهمات المصريين خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تسديد كل أموال المصريين التي ساهمت بها فى مشروع قناة السويس الجديدة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، مؤكدا أن الهيئة هي التى دفعت كل الأموال.

وأضاف خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن تصنيف القناة كان قد بدأ في النزول والأمان الملاحى كان به مشاكل بالإضافة إلى زمن العبور الذى كان يصل إلى 22 ساعة، وكانت تحدث شحطات وتوقف القناة لمدة 5 أيام، والقناة الجديدة أضافت سرعة في زمن العبور، وأصبح لدينا قافلتين مما جعل الوكلاء والشركات تنظر إلى القناة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن القناة طورت من الخدمات، وليس فقط زودت العمق والتوسعة، ونحن نتعاون مع وزارة الصحة منذ بدء الجائحة، وتصعد على كل سفينة وترى الوضع الصحى.