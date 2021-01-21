نائب بـ"صحة البرلمان" يحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة عبر مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

حذر عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من انتشار بروتوكولات علاج فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير من الشائعات بشأن اللقاحات والمعلومات المغلوطة من غير ذي الصفة في الحديث في هذا الشأن، مما يخلق حالة من الخوف والفزع لدى البعض جراء هذه الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم الترويج لها من غير أهل الاختصاص.

وأضاف عضو لجنة الصحة، في بيان له، الخميس، أن الفترة الحالية تستوجب تثقيف المواطنين حول هذه الجائحة، والحكومة وبالتحديد وزارة الصحة لم تدخر جهدا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، سواء من خلال حزمة الإجراءات القوية والاحترازية في هذا الصدد، متابعا:" كورونا معركة وعى، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السلاح الوحيد للخروج من هذه الجائحة العالمية، ومطلوب خلال الفترة المقبلة المزيد من التثقيف للمواطنين والتوعية بشأن عدم استقاء المعلومات في هذه الأزمة سوى من خلال المصادر الرسمية".

وأكد عضو لجنة الصحة، أن مصر من الدول التي كان لها باع كبير في التعامل مع هذه الأزمة، بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، ويجب عدم الالتفات للأخبار الكاذبة أو الاستماع للشائعات فيما يتعلق بفيروس كورونا، لعدم خلق حالة من الفزع والتعامل مع البيانات الرسمية في هذه الأزمة، وعدم الحصول على أدوية وبروتوكولات علاج من تلك المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن الوزارة والمنظومة الصحية تقدم كل الدعم اللازم للمواطنين لتخطي المحنة.