توقيع بروتوكولين بين العربية للتصنيع و3 شركات لتعميق التصنيع المحلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكولين للتعاون بين العربية للتصنيع وشركة القلعة للاستشارات المالية من ناحية، وشركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية وشركة طاقة عربية من ناحية أخرى.

فى هذا الصدد أكد "التراس" على أهمية التعاون مع شركة القلعة والتى تقوم بدور استثمار وطني جاد فى العديد من المشروعات المهمة فى مجالات متعددة، مشيدا بالتعاون مع شركة أسيك والتى تعد من كبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع المعدات وتمتلك خبرات فى مجال تصنيع أوعية الضغط وتصنيع وتركيب معدات المصانع.

وأوضح "التراس" أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع خزانات ومجموعات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، من خلال إنشاء خط تصنيع اسطوانات الغاز الطبيعى اللازمة للاستخدام فى السيارات ومركبات النقل الثقيل التى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود.

وأشار "التراس" أنه أتفق على توطين تكنولوجيا إنتاج وتصنيع إسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط المستخدمة فى المركبات بكافة أنواعها، لتوفير نفقات استيراد المكونات التى تدخل فى هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بالكامل فى مصر بما يسهم فى تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى.

وفى سياق متصل، أكد"التراس" على أهمية التعاون مع شركة طاقة عربية، والتى تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مجال توزيع الطاقة بأنواعها المختلفة وتسويق المنتجات البترولية.

وأوضح "التراس" أنه اتفق على التعاون لإنشاء محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعى المضغوط بمشتملاتها وفقا لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه، وذلك عن طريق شركة ماستر جاس، التى تمتلكها شركة طاقة عربية، وتتميز بشبكة متكاملة من محطات تموين ومراكز تحويل المركبات.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضا توريد وتركيب المعدات الخاصة بنشاط تحويل لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فضلا عن أعمال صيانة المعدات وإدارة وتشغيل المحطات وتوريد قطع الغيار وتجهيز مراكز لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات تصنيع خزانات الغاز الطبيعى، فى إطار توجه الحكومة لتعزيز الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعى.

بدوره أشاد المهندس حازم محمد نور العضو المنتدب لشركة أسيك، بدور العربية للتصنيع وخبراتها التكنولوجية والبشرية التى تمكنها من إنجاز جميع مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة فى التنفيذ وتسليمها فى التوقيتات المحددة.

كما أعرب المهندس خالد عبدالحميد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طاقة عربية، عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن شركة "طاقة عربية " تقدم كافة خبراتها الاستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.