حزب الوفد: عبدالعليم داود لم يخطئ في البرلمان وفقًا للدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علّق فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، على ما أثير حول واقعة إحالة النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية، إلى مكتب مجلس النواب، ثم إحالته إلى لجنة القيم، والتي قررت إيقافه عن حضور الجلسات واللجان.

وأكد "بدراوي"، أن داود لم يتجاوز ولم يخطئ بحسب ما جاء بالمادة 12 من الدستور ومواد اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تعطي العضو الأحقية في إبداء الرأي، ولا يحاسب عليه داخله أو خارجه طالما في إطار اللوائح المنظمة للمجلس.

وأشار بدراوي، إلى أن التراشق الذي حدث بين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب أشرف رشاد رئيس زعيم الأغلبية، هو أمر طبيعي وقد تكرر على مدار تاريخ البرلمان المصري، كما أنه أمر صحي ويساهم في إثراء العمل البرلماني.

وأكد بدراوي أن داود هو عضو بحزب الوفد من عام 1984 وخاض خمسة انتخابات حاملًا فيها شعار الوفد "الهلال الذي يحتضن الصليب" كما أنه كان وكيلًا لمجلس النواب عن الحزب في انتخابات 2012.