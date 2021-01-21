عامل يقتل ابنته بـ"إيشارب" لسوء سلوكها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل خردة بتهمة قتل ابنته، لسوء سلوكها في الإسكندرية.

تلقى قسم ثان المنتزه بأمن الإسكندرية بلاغا بقيام 42 سنة عامل خردة له معلومات جنائية ومُقيم بدائرة القسم) بقتل كريمته 14 سنة داخل الشقة سكنهما بدائرة القسم.

وعلى الفور إانتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى وتبين أن الجثة مسجاة على مرتبة بأرضية غرفة النوم وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب حريمى".

وبسؤال شاهدى رؤيا مقيمان بذات العقار محل الواقعة قررا قيام والدها بخنقها فأودى بحياتها.

بسؤال والدة المجنى عليها قررت بإقامة المجنى عليها مع والدها منذ طلاقهما واتهمته بقتلها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة لسوء سلوكها واعتيادها ترك المسكن. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.