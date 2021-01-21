جريمة بدون جثة.. "فرارجي" يخنق تاجر دواجن ويقطعه نصفين في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الطوابق جريمة قتل مؤسفة راح ضحيتها تاجر دواجن على يد صاحب محل لبيع منتجات الدواجن. الجاني استدرج المتهم إلى منزله وخنقه ثم قطع جثته نصفين ووضعها داخل جوالين ثم تخلص منها بالقمامة.

بداية الواقعة تعود إلى تلقي العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم بلاغ من أحد الأشخاص باختفاء شقيقه ويدعى "مصطفى عز" 34 سنة، يعمل في توزيع الدواجن على أصحاب المحلات.

وشكل العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم فريق بحث بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم للوقوف على ملابسات اختفاء المبلغ بتغيبه.

48 ساعة عكف خلالها الرائدان هاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم، على تتبع خط سير الثلاثيني. آخر محطات "مصطفى" جاءت بمنطقة الطوابق ليتتبع رجال المباحث كاميرات المراقبة التي أظهرت دخوله عقار يقيم به صاحب محل دواجن يدعى "عبده.ح." في الثلاثينات من العمر.

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول علاقة المشتبه به والشخص المبلغ بتغيبه.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائدان هاني عجلان ومحمد سعودي توصلت إلى أن المشتبه به الرئيسي وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة، أمكن ضبط المتهم بمأمورية من مباحث الهرم وأقر بارتكاب الجريمة مبررا فعلته "الدنيا مزنقة معايا.. محتاج فلوس".

أمام اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لجريمته بدءا من استدراجه للضحية بشقته ثم خنقه بكوفية كان يرتديها القتيل ثم تقطيع جثته إلى نصفين والتخلص منها بالقمامة.

وحتى كتابة تلك السطور، فشلت مساعي الشرطة في العثور على جثة القتيل. وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.