شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق» لـ«النواب»: مصنع الحديد والصلب لا أمل فيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه كان يجب غلق شركة الحديد والصلب بحلوان، منذ عام، وإنه لو كان ليعتذر لاعتذر عن هذا التأخير، مشيرًا إلى فشل جميع محاولات التطوير، كما أن لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تضم ممثلى جميع الجهات الرقابية، وصلت إلى نفس النتيجة فى النهاية، و«يعز علينا رمز زى ده يتقفل لكنه بيخسر».

وأضاف «توفيق»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس، أن تكلفة الإنتاج بالمصنع تضاعفت، وكى يتم استخراج طن حديد، يتم استهلاك 1300 كيلو جرام فحم كوك، بدلًا من 600 كيلو جرام، فضلا عن استهلاكه غازا بصورة كبيرة جدًا، ما أدى إلى خسائر كبيرة، وتابع: «منذ 2014 تم عمل دراسة للتطوير وإعداد كراسة الشروط ولم يتم طرحها إلا فى 2017، وتم فتح المظاريف فى نوفمبر 2017، وعندما طالبنا الاستشارى بتجديد الدراسة قال يجب تشغيل الأفران لمدة 3 أشهر، وحاولنا نشغل الأفران وعجزنا عن التشغيل لمدة 12 يومًا، وطرحنا الأمر فى مناقصة عالمية لإدارة المصنع لمدة 20 سنة، ونحن نتحمل الأجور لمدة 3 سنوات.. ووجدنا فى النهاية أنه لا يوجد مجال للتطوير، والمصنع لا أمل فيه». وفى شأن آخر، أوضح «توفيق» أنه من المتوقع أن تشهد بداية 2022 تسيير أول سيارة كهربائية فى شوارع القاهرة، تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مردفًا: «إن شاء الله نفرح بيها زى ما فرحنا بالسيارتين 127 و128 زمان».

وأضاف: «تصنيع هذه السيارات يأتى بعد سنة و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة فى السيارات بالصين، وتم التوقيع منذ يومين على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذى تم اختياره، والاستثمارات الموجهة للمصنع قُدّرت بـ2 مليار جنيه، منها 800 مليون إنفاقا استثماريا»، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 أشهر، بعد التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أنه تمت المفاوضة على «سعر الكهرباء والتعريفة القصوى»، بحيث يكون سعر الشحن معقولا، خاصة أنه إذا تم ترك القطاع الخاص لتحديد الأسعار ستكون مرتفعة، لذا تم وضع تعريفة معقولة لتشجيع هذا النوع من السيارات، وأكد أن هناك نحو 120 شركة قطاع أعمال، منها 48 شركة خاسرة، والباقى يحقق أرباحًا، غير أن هناك خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها، عدا بعض الشركات التى لا أمل فى إصلاحها، وأى أموال سيتم ضخها لن تكون فى مكانها، إنما فى الأرض، وتابع: «يجرى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة فى بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام».

وأوضح أنه تمت تسوية مستحقات بعض الجهات الحكومية، حيث تم توقيع تسويات مالية بقيمة 33 مليار جنيه على الشركات التابعة، وذلك للتحرر من عداد الفوائد الذى يزيد كل يوم، وبالتالى استفادت تلك الجهات أيضًا، أمّا فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج فتم اعتماد خطة تطويره فى أواخر 2018 لتطوير محالج يفوق عمرها على 150 عامًا، ونحاول أن نعوض ما فقدناه خلال 20 سنة الماضية من حصتنا فى السوق العالمية.

وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع الغزل والنسيج بلغ 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 ملايين شعر قطن، كما أن إنتاجية مصر من القطن فتطورت كثيرًا، ونتوقع التنافسية بالنسبة للقطن والغزل والنسيج، منوهًا بتطوير المصانع، حيث إنها تحتاج للتطوير كل 6 أو 7 سنوات، وتم استيراد ماكينات فى أوروبا بتكلفة 540 مليون يورو.

وأضاف أنه تم تطوير شركة الدلتا للصلب، وهى من أعرق الشركات فى الوطن العربى، بعد أن كانت تخسر من 60 لـ 90 مليون جنيه.