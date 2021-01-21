شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تقرر إضافة مهام وظيفية جديدة لوكيل الوزارة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسندت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للدكتور أحمد البرعي، وكيل وزاره الصحة بالسويس، رئاسة الغرفة المركزية لإدارة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ بمستشفيات وزاره الصحة والسكان والجهات والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، بجانب عمله كوكيلاً لوزاره الصحه بالسويس.