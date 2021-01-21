شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة «حسب الجدول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة المالية إنه استمرارًا للتيسير على العاملين بالدولة وتقليل التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، إن وزارة المالية مستمرة في تنظيم مواعيد صرف رواتب شهر يناير الحالى، بحيث تبدأ من الأحد المقبل 24 يناير، حتى الثلاثاء 26 يناير.

وبحسب بيان، على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، الخميس، جرى توزيع مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات على الفترة الموضحة علشان نضمن تقليل الزحام على ماكينات الصرف الآلى والحد من انتشار فيروس كورونا، مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع ماكينات الصرف الآلى، والالتزام بالموعد المخصص للجهة التابع لها.

مواعيد صرف المرتبات

مواعيد صرف المرتبات

مواعيد صرف المرتبات