شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في رقمنة «التأمين الصحي الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت هيئتا القومية للإنتاج الحربى والعامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون فى التطوير المؤسسى والتحول الرقمى للأخيرة وذلك بحضور محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى فى ديوان عام الوزارة.

وأشار الوزير «مرسى» إلى أنه بموجب الاتفاق ينفذ مركز نظم المعلومات والحواسب التابع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بتنفيذ كافة المشروعات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وتصميم وتنفيذ البرمجيات والشبكات المعلوماتية وأنظمة الحماية والمراقبة الأمنية، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية وكذلك توريدات وصيانة أجهزة الحاسبات والشبكات بأنواعها.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تستغل فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة والخبرات الفنية والتكنولوجية والتصنيعية التى تملكها للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف وزارات وجهات الدولة.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى بالمحافظات، إن البروتوكول يهدف لدعم منظومة التحول الرقمى بالهيئة، وتطوير البنية التكنولوجية والمؤسسية لرفع كفاءة وتطوير الخدمات بمختلف المنشآت التى تخدم منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يضمن الحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية التنافسية.

وأضاف السبكى أن الاتفاق يتضمن تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية لهيئة الرعاية لتحديث التكنولوجيا الرقمية، وزيادة تأمين البيئة المستضيفة بالهيئة، مع توفير البنية الأساسية اللازمة للتطوير من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.

ولفت «السبكى» إلى أن جائحة فيروس كورونا فرضت نمطًا جديدًا فى الحياة ساهم فى خلق البيئة المحفزة لتبنى المعاملات والخدمات الرقمية، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والرقمنة هى الركيزة الأساسية لضمان استمرارية كافة الأنشطة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية، ما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمى نحو التحول الرقمى ما أكد صحة اتجاه الحكومة المبكر فى هذا الصدد خصوصاً فى المشروعات القومية مثل مشروع التأمين الصحى الشامل.