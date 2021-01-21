شكرا لقرائتكم خبر عن 50 موظفًا بـ«الزراعة» محرومون من رواتبهم منذ 19 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف ما يقرب من 50 موظفا فى دمياط، وآخرين بعدد من المحافظات، تابعين لوزارة الزراعة، حرمانهم من رواتبهم منذ 19 شهرًا، حيث لم تُفلح استغاثاتهم فى حل مشكلتهم التى تسببت فى خلق أزمات عديدة على المستوى المادى لعشرات الأسر.

يقول محمد حسن، أحد الموظفين المتضررين: «تم تعييننا بأحكام قضائية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقطاع الشؤون الاقتصادية، ورغم أن حكم المحكمة يلزم بصرف مرتباتنا منذ أول يوم من استلامنا للعمل فى 29 سبتمبر 2019، إلّا أننا لم نتقاض مرتباتنا منذ تعييننا وحتى الآن، وكان رد المسؤولين بالوزارة إحنا فى انتظار موافقة إعادة تمويل الدرجات الوظيفية».

ويضيف «حسن» أن المسؤولين يتحججون بانتظار موافقة إعادة تمويل الدرجات الوظيفية، رغم ورود رد «التنظيم والإدارة» بالموافقة على هذه الدرجات، وكذلك إخطار وزارة المالية التى تجاهلت هذا الموضوع تمامًا.

وتابعت رحاب خليل: «نروح فين.. دايخين بقالنا أكتر من سنة ونص بين وزارة الزراعة والتنظيم والإدارة والمالية ومحدش فيهم بيرد علينا ولا بيفهمنا فيه إيه بالظبط، إحنا عندنا أسر وظروف المعيشية صعبة جدًا هذه الأيام، وبعدين إزاى نبقى موظفين حكومة ومناخدش مرتباتنا سنة ونص.. ده حقنا، إحنا مش مقصرين فى شغلنا وتعبنا جدًا لحد ما تعيننا، وفى النهاية مناخدش المرتب اللى نعيش بيه ونصرف بيه على عيالنا وحياتنا».

بدوره، رد ضياء على بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وقال: «من غير المعقول أن يعمل العشرات من الموظفين دون راتب، ولا بد من مراعاة الظروف والمعيشيه لهؤلاء الأسر»، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، لتقديمه لرئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والمالية فى كيفية عمل هؤلاء الموظفين لما يزيد عن العام ونصف العام دون أن يتقاضوا رواتبهم، بهدف العمل على حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن.