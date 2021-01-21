شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، الخميس، 12 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل 12 حالة شفاء و3 حالات ايجابية بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن اجمالى عدد حالات الاصابة بلغ 274 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1429 حالة، وعدد الوفيات 87 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأعلن شوكة عن حجز 11 حالة للعلاج في المستشفيات و111 حالة تحت العزل المنزلي.