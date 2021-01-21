شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 119 ألفًا و628 طالبًا بـ3 مراكز فى المنيا ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز التأمين الصحى بمراكز العدوة، ومطاى، ودير مواس، فى المنيا، تزاحمًا من طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، والتى كشف الفحص الطبى إصابتهم بأمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة، للحصول على الخدمات الطبية والعلاجية، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وقال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إنه تم فحص 119 ألفا و628 طالبا، منهم 43 ألفا و21 طالبا بالعدوة، و32 ألفا و207 بمطاى، و44 ألفا و400 طالب بدير مواس، وتهدف المبادرة للاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة، مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضى استمرار جهود مديرية الصحة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية، لاكتشاف أمراض سوء التغذية للطلاب، حفاظًا على صحة أطفال المدارس.