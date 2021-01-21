شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الدلتا للأسمدة يكشف أسباب نقل المصنع من طلخا للسويس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبد الواحد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة إن سبب نقل شركة الدلتا من طلخا للسويس يرجع إلى أن تصميم الشركة من 45 سنة وأول إنتاج من 40 سنة وكان لابد من التطوير والتحديث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه السبب الرئيسي إرتفاع مدخلات الإنتاج بسبب تقادم الماكينات وزيادة التكلفة المالية وكانت هناك معاناة مع وزارة البيئة لاقتراب العمران بجوار المصنع.

وتابع أن التلوث زاد وجاء التفكير من بعض المسئولين بالمحافظة أبعد عن الأماكن السكنية وكان البعد البيئي من أسباب التفكير في السويس بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج.

وأوضح أن ملف نقل المصنع يحتاج دراسة ووقت لنقل المصنع بالكامل وهناك خطة على مدار 3 سنوات لنقل المصنع مشيرا إلى أن العمالة لن تتأثر ولن يتم ظلم لأي عامل على الإطلاق من النقل.