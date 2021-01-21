شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: النشوز ليس للمرأة فقط وإنما للرجل أيضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد الجندي أن النشوز ليس للمرأة فقط وإنما للرجل نشوز أيضًا، مؤكدًا أن الإسلام حرم التجسس وأتاح التحسس، مشددًا على أن الإحساس هو بداية الشعور بالشيء.

وتابع الجندي خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc»، أن النشوز هو الارتفاع والتعالي، والطبيعي أن المرأة والرجل متكافآن، والرجل يظن أنه المتحكم ولكنه لا يعلو على شأن الله وإن قصد ذلك فهو كُفر.

أوضح في سياق آخر، أن الفراعنة أعلى وأعظم فئة مؤمنة وردت في القرآن وهم نموذج الصالحين وقصتهم مع فرعون سيدنا موسى، ومنهم امرأة فرعون نفسه، مشيرًا إلى أن «الانتساب إلى الفراعنة شرف» ومن يقول إن الله دمرهم «دماغه ضايعة» لأن الله أكرمهم وأكرم سحرة فرعون الذين وقفوا في وجه الظلم ونصروا موسى.

شدد الجندي على أنه يجب الافتخار أننا من سلالة الفراعنة الورعين الذين ذكرهم القرآن الكريم لأن ليس الفراعنة من غرقوا في اليم بل مجموعة منهم.