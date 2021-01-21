شكرا لقرائتكم خبر عن لمعاونة الأسر المستحقة بالفيوم.. توزيع 2500 كرتونة تحتوى على سلع غذائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حزب مستقبل وطن يواصل جهودة لمساندة الدولة في دعمها للاسر بالقري الاكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية

قامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بتجهيز وتوزيع 2500 كرتونة تحتوى على كافة المواد الغذائية الجافة وذلك على الأسر الأكثر احتياجا بقري ونجوع مراكز محافظة الفيوم تحت أشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بالمحافظة وبالتنسيق مع أمانات المراكز حيث تولي فريق الحزب بتوصيل كرتونة المواد الغذائيه إلى منازل المستحقين لها من المواطنين.وذلك ضمن مسيرة الخير التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تحت شعار كلنا واحد وذلك في إطار «مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم».

وأشار المهندس عبدالقادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، أن عملية التوزيع تمت وفقا لكشوف تم إعدادها على أرض الواقع ضمانا للوصول إلى أهالينا من المستحقين مشيرا إلى أن هذة المبادرات تستهدف معاونة الأسر المستحقة وتخفيف العبء عنها في الظروف القاسية التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا وأن وذلك بٱتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال المساهمة في تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال تنظيم كافة المبادرات والفاعليات التي ينظمها الحزب للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذة الجائحة.

كما طالب بعمل حملات تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة والعمل على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.