شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القافلة الخامسة لتطهير وتعقيم 9 مواقع في برج العرب للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، أن المديرية نفذت القافلة الخامسة في سلسلة قوافلها المجتمعية، لتطهير وتعقيم 9 مواقع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في برج العرب الخميس.

وأشار إلى أن المواقع التي جرى رشها وتعقيمها بالتعاون مع جمعية كرم سكرة الزراعية، هي جهاز تحسين الأراضي، ومحيط مجلس مدينة برج العرب، ومدخل مركز خدمة المواطنين،والوحدة الصحية، ومحيط مكتب بريد برج العرب، والمدرسة الزراعية،وإدارة برج العرب الزراعية برئاسة المهندس عبدالفتاح نور الدين مدير إدارة برج العرب الزراعية، وشارع أنور السادات، وبعض المحلات التجارية، في المنطقة

ولفت إلى أنه قام بتوفير موتور الرش المهندس إبراهيم المغربي، والمهندس خالد الجزار الذي قام بمرافقة القافلة أثناء العمل .

أعد القافلة ونظمها الدكتورة صافيناز محمود مسؤول الإعلام الريفي بالمديرية والدكتور أحمد عنتر حسين مشرف عام عمليات التطهير والتعقيم على مستوى محافظة الإسكندرية.