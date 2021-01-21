شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 9 أعضاء من تشكيل فرع «قومي المرأة» بمحافظة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة استبعاد ٩ اعضاء من تشكيل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، والإبقاء على مقررة المجلس وباقي أعضاء اتشكيل الآخرين دون تغيير.

ومن المنتظر صدور قرار جديد من رئيسة المجلس خلال ايام باستكمال باقي تشكيل المجلس بدلا من الأعضاء المستبعدين.