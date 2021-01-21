شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 10 أطنان «هوالك» ومخلفات بسكويت مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن ادارة تموين برج العرب، شنت حملة مفاجئة، الخميس، في إطار تشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية المدعمة لحماية المواطنين من الغش التجارى.

وأضاف «أحمد» في بيان، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر حيازة 10 أطنان هوالك ومخلفات بسكويت مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات بغرض استخدامه في الأغراض التجارية بأحد مصانع منطقة برج العرب.

وجرى تحريز والتحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على النيابة.