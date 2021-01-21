شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مرورية لمدير عام الطب العلاجي على مستشفيات عزل أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، مرورًا مفاجئًا على مستشفى أشمون العام.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، وتم التأكد من توافر الاكسجين وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضى، وذلك بحضور الدكتور عبدالله بشير، مدير المستشفى ومدير العزل ومدير قسم القسطرة والنواب.

كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وقسم قسطرة القلب بالمستشفى والعناية المركزة، وتم الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتم الاستماع إليهم، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، مشدداً على الالتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، لمنع انتشار العدوى.