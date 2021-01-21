شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توقع برتوكولات تعاون مع 14 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الأوقاف بروتوكولات تعاون مع 14 جامعة هي "جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بنى سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادى الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا".

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها فى جميع المجالات، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها فى الحقل الدعوى والإدارى.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزى الأزهري، وعدده (1000) عمامة أزهرية، ليصل إجمالى ما تم توزيعه إلى (12401) عمامة حتى تاريخه، بدءًا من الأحد 24/1/2021م وحتى الخميس 28/1/2021 ، وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى للأئمة، وفى سبيل توفير الزى الأزهرى كاملًا لجميع الأئمة بالمديريات الإقليمية.











