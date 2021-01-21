شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 193 مواطنًا.. صرف دفعة جديدة من تعويضات المضارين برفح بـ 98.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 193 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح، وذلك بقيمة 98 مليونا و584 ألفا و800 جنيه.

وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، في بيان، الخميس، أن مبالغ التعويضات تتراوح بين 400 إلى 600 ألف جنيه..مطالبًا المواطنين الواردة أسمائهم في الكشوف المستحقة للصرف بمتابعة الموقع الرسمي لمركز ومدينة رفح لمعرفة صرف المبالغ المستحقة.

وحذر رئيس مركز ومدينة رفح المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء، وعدم التعامل بالتوكيلات، حيث سيتم التعامل المباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة استكمال صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش .

اسماء المستحقين للتعويضات

اسماء المستحقين للتعويضات

اسماء المستحقين للتعويضات

اسماء المستحقين للتعويضات

اسماء المستحقين للتعويضات

اسماء المستحقين للتعويضات