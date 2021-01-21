شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الملاحة بميناء الصيد ببرج البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّل مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري في مركز البرلس، عقب تحسن الأحوال الجوية.

وبحسب بيان، الخميس، تلقى المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة من العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، تفيد باستئناف حركة الملاحة بالميناء بعد فترة توقف دامت 7 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق إخطار مدير ميناء الصيد بالبرلس، لعمليات وأزمات كفر الشيخ، تبين أنه جرى رصد سروح 90 مركب صيد آلي للصيد في مياه البحر المتوسط، وذلك بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من الهدوء، وانتظام الأعمال الإدارية، والخدمات التي يجرى تقديمها الصيادين.