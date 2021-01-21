شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الفنان محمد نجاتي حول تصريحاته بشأن المشايخ ودكاترة الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الفنان محمد نجاتي، على التصريحات التي نُسبت إليه بأن الممثل أهم من شيخ المسجد ودكتور الجامعة، وهو ما اعتبره البعض تقليلا من دور الأستاذ وعالم الدين في المجتمع، وهو ما عرضه لهجوم شديد، قائلًا: «أٌكن كل الاحترام والتقدير، لجميع المشايخ والدعاه وأساتذة الجامعات، لكن كل ما قيل وكل ما قيل لا أساس من الصحة وهذا الكلام مغلوط».

وأضاف «نجاتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «معاك في الصورة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد سعد، أن الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا ليس مبررًا، خاصة وأنه لم يقل هذا الكلام، مشددًا على أنه انحدر من منطقة شعبية، وأهلها يدركون تماما قيمة أستاذ الجامعة والفنان في المجتمع.

وتابع: «رغم كل الهجوم الذي تعرض له ولكن يبقى الفنان هو الأخطر، وذلك لأنه يحظى بمتابعة أكبر من الجمهور، وهو ما يجعل مساحة تأثيره عليهم كبيرة، مشددًا على أن الفنان يجب أن يدقق في اختيار الرسالة الفنية التي يقدمها، وذلك حتى يقدم ما هو نافع لمحبيه وللمجتمع، لأن الرسالة الإيجابية هي دور الفن في الأساس، وهو بذلك يؤدي دوره شأنه كشأن أستاذ الجامعة وشيوخ المساجد.