شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي للفرق الطبية بمستشفى فاقوس النموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ دورة تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوي المتقدم للفرق الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي وحميات فاقوس، والتي إستمرت لمدة يومان على التوالي، بقاعة الإجتماعات بمستشفي فاقوس النموذجي، بإشراف مدير المستشفي، وذلك في إطار التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

حيث قام الدكتور إمام محمد البنا، مدرس مساعد بجمعية القلب الأمريكية وإستشاري العناية المركزة، بتدريب الأطباء وهيئة التمريض، على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الفئات العمرية المختلفة للمرضي، وتم شرح خطوات الإنعاش القلبي، وأنواع الممرات الهوائية، كما تم تنفيذ تديب عملي للفرق الطبية على كيفية إسعاف الحالات المصابة، وكيفية تركيب الممرات الهوائية المختلفة، كما تم التوعية بأهمية التعاون بين الفريق الطبي، وكيفية توزيع المهام والأدوار بينهم بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى، كما تم عرض أهم الأدوية وخصائصها، والجرعات الدوائية المطلوبة وفقا لحالة كل مريض.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للأرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.