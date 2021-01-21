شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الإسكندرية» الجديد يتسلم مهامه رسميا في أول يوم عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور سعيد مأمون سليمان السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان الجديد في الإسكندرية، مهام عمله رسمياً وكيلاً للوزارة اليوم الخميس.

وحضر «السقعان»، إلى مبنى ديوان عام المديرية معلناً تسلم عمله وكيلاً لوزارة الصحة في الاسكندرية، خلفاً للدكتور خالد عبدالغنى الذي جرى تكليفه بالعمل وكيلا لوزارة الصحة في القليوبية.

وقال انه سيولي ملف فيروس كورونا المستجد أولوية خاصة خلال فترة عمله في المحافظة باعتباره الملف الاهم والابرز في مصر حاليا، بالإضافة إلى العمل على تجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والارتقاء بمستشفيات وزارة الصحة في ضوء الإمكانيات المتاحة لديها لتكون منافس قوى للمستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أصدرت قرارا حمل رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ بندب الدكتور سعيد مأمون سليمان السقعان للعمل وكيلا جديدا لوزارة الصحة في الاسكندرية خلفا للدكتور خالد عبدالغني الذي تم نقله للعمل وكيلا للوزارة في القليوبية .