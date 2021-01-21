شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق ضمن أفضل الجامعات (Q1) من حيث الأداء البحثي والتأثير المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفر تصنيف (Scimago Institutions Rankings) الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2020 عن ظهور جامعة جامعة الزقازيق ضمن جامعات الربع الأول عالميا، واشتمل التصنيف على 7072 جامعة على مستوى العالم مقسمين إلى أربعة مستويات وحققت الزقازيق المركز 686 عالميا ضمن جامعات المستوى الأول.

كما ضم التصنيف «SIR» هذا العام 219 جامعة إفريقية، وجاءت جامعة الزقازيق في الترتيب رقم 20، كما شمل التصنيف 130 جامعة عربية وكان ترتيب جامعة الزقازيق 23، كما شمل التصنيف 38 جامعة مصرية ومركز بحثى وجاءت جامعة الزقازيق في المركز السابع محليا.

ومن جانبه أشاد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً، ويعتبر تصنيف «SIR »الدولي واحد من اهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لمعايير عالية في مثل نشر عدد معين من الابحاث في قاعدة البيانات سكوباس.

كما أكد رئيس الجامعة، على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوي أفضل الجامعات العالمية.