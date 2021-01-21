شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنمي ذكاء طفلك في الصغر؟.. إخصائية تعديل سلوك تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة شيماء طايل، أخصائية تعديل سلوك الأطفال، إن تحفيز قدرات الطفل يعتبر أحد أهم الأساليب المتبعة لتنمية ذكائه، حيث إن إخباره بقدراته ومهاراته سواء كان الطفل ذكياً أو ضمن المعدل الطبيعي للذكاء، والتركيز على جهوده المبذولة في عملٍ ما بدلاً من التركيز على النتائج يُساهم في تطوير قدراته الذهنية.

وأضافت «طايل»، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأطفال الذين يتمّ إخبارهم بأنهم أذكياء يحصلون على درجات ذكاء أعلى من زملائهم، مشيرة إلى أن التعبير عن الحب للطفل، واحتضانه، والتفاعل معه، واللعب معه له تأثير كبير على تنمية ذكائه.

وتابع: «الترابط العاطفي بين الأهل والطفل يوفر أساساً قوياً لتنمية مهارات الطفل والتفكير لديه، كما تُشكل الاستجابة لأفعاله قاعدة آمنة لاستكشاف العالم من حوله».