شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تشدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت وزارة النقل اجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا وذلك في القطاعات الخدمية ووجهة الفريق كامل الوزير- وزير النقل بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي في كل الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.

وقامت هيئة السكك الحديدية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

في الوقت الذي شدد مترو الانفاق على اد ارتداء الكمامات اثناء استخدام قطارات المترو، وشددت الاذاعة الداخلية على اتباع الاجراءات الاحترازية وتجنب الوقوع في الغرامة.