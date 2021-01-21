شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 مقاهي وتغريم 110 أشخاص لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت رئاسة مركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، عدة حملات متتالية خلال الأسبوع الماضي، لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الحملات عن ضبط 110 أفراد بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا).
كما تم غلق ٦ مقاهى لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة، وتم الغلق ومصادرة 11 شيشة، وتحرر عدد ٥٥ محضر اشغالات و٤١ محضر ادارة محال بدون ترخيص و27 محضر نظافة.
وفيما يخص منظومة التقنين تم تحرير 17 عقدًا ابتدائيًا وانهاء إجراءات 5 عقود بانتظار دفع 25%وتحرير العقد.
وتم رصد 7 حالات التعدى بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة وازالتها في المهد، ووصلت نسبة طلاء الواجهات باللون الموحد(البيج الفاتح ) إلى 88%.
وفي سياق متصل، تم متابعة أعمال النظافة اليومية والمشروعات تحت التنفيذ من رصف ومياه وصرف صحي وكهرباء.
وشارك في الحملات نائبا رئيس المدينة حجازي النحاس، ومصطفي جبريل ورؤساء القرى وادارات الاشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحمله الميكانيكية.
وشدد رئيس المدينة على استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.
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