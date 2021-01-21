شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 مقاهي وتغريم 110 أشخاص لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت رئاسة مركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، عدة حملات متتالية خلال الأسبوع الماضي، لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 110 أفراد بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا).

كما تم غلق ٦ مقاهى لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة، وتم الغلق ومصادرة 11 شيشة، وتحرر عدد ٥٥ محضر اشغالات و٤١ محضر ادارة محال بدون ترخيص و27 محضر نظافة.

وفيما يخص منظومة التقنين تم تحرير 17 عقدًا ابتدائيًا وانهاء إجراءات 5 عقود بانتظار دفع 25%وتحرير العقد.

وتم رصد 7 حالات التعدى بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة وازالتها في المهد، ووصلت نسبة طلاء الواجهات باللون الموحد(البيج الفاتح ) إلى 88%.

وفي سياق متصل، تم متابعة أعمال النظافة اليومية والمشروعات تحت التنفيذ من رصف ومياه وصرف صحي وكهرباء.

وشارك في الحملات نائبا رئيس المدينة حجازي النحاس، ومصطفي جبريل ورؤساء القرى وادارات الاشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحمله الميكانيكية.

وشدد رئيس المدينة على استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.