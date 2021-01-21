شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز النادي الأهلي في مباراته اليوم ضد المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتى أقيمت ضمن جدول مباريات الدوري المصري ، ليتصدر نادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ويحل نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة في ضمن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتقام غدًاالجمعة الساعة 2 ظهرًا مباراة طلائع الجيش والانتاج الحربي ومباراة مباراة سموحة والأهرام الساعة 2 ظهرًا أيضًا بتوقيت مصر.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي اليوم :

الفريق عدد المباريات النقاط الأهلي 8 20 الزمالك 7 19 الجونة 8 15 المصري 8 13 مصر المقاصة 8 13 الأهرام 7 12 سيراميكا كليوباترا 8 11 إنبي 6 10 البنك الأهلي 8 8 سموحة 7 8 الاتحاد السكندري 6 8 المقاولون 8 7 غزل المحلة 8 7 نادي أسوان 7 7 الإسماعيلي 7 6 وادي دجلة 8 6 الإنتاج الحربي 7 5 طلائع الجيش 8 4