شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الديب لوزير قطاع الأعمال: اختار كلامك عند الحديث عن العمال.. قرار إغلاق الشركات غير وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في إغلاق بعض الشركات.

وقالت النائبة خلال الجلسة العامة للمجلس، الخميس: «لماذا يكسب القطاع الخاص ويخسر القطاع العام، لأن الخطأ في الإدارة وليس لدى العمال، ومن لا يستطيع الإدارة عليه أن يرحل».

وقالت «الديب» موجهة حديثها لوزير قطاع الاعمال العام: «قرار إغلاق الشركات غير وطني على الإطلاق، وعمال مصر هم جنود مصر، وعليك أن تختار كلمات تتناسب مع قيمة وقامة عمال مصر عندما تتحدث عنهم».