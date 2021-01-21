أخبار مصر

نشوى الديب لوزير قطاع الأعمال: اختار كلامك عند الحديث عن العمال.. قرار إغلاق الشركات غير وطني

0 نشر
محمد غريب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الديب لوزير قطاع الأعمال: اختار كلامك عند الحديث عن العمال.. قرار إغلاق الشركات غير وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في إغلاق بعض الشركات.

وقالت النائبة خلال الجلسة العامة للمجلس، الخميس: «لماذا يكسب القطاع الخاص ويخسر القطاع العام، لأن الخطأ في الإدارة وليس لدى العمال، ومن لا يستطيع الإدارة عليه أن يرحل».

وقالت «الديب» موجهة حديثها لوزير قطاع الاعمال العام: «قرار إغلاق الشركات غير وطني على الإطلاق، وعمال مصر هم جنود مصر، وعليك أن تختار كلمات تتناسب مع قيمة وقامة عمال مصر عندما تتحدث عنهم».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    158,963

  • تعافي

    124,605

  • وفيات

    8,747

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا