شكرا لقرائتكم خبر عن «تأثير المجال المغناطيسي على المياه وانعكاسه على نمو الأسماك».. رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت كلية الزراعة بجامعة الزقازيق رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عمرو السيد أحمد سعيد، المدرس المساعد بالعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالكلية، تحت عنوان: «استخدام التقنيات الحديثة في هندسة وادارة المزارع السمكية»، بقاعة المناقشات بمقر الكلية بمدينة الزقازيق.

وكانت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونه من الدكتور محب انيس الشرباصى استاذ الهندسه الزراعيه -كلية الزراعه جامعة دمياط- ممتحنا خارجيا والدكتور محمد محمد مراد استاذ الهندسه الزراعيه المتفرغ -كلية الزراعه -جامعة الزقازيق-ممتحنا داخليا والدكتور محمود عبدالرحمن الشاذلى استاذ الهندسه الزراعيه المتفرغ-كلية الزراعه-جامعة الزقازيق-مشرفا والدكتور عبدالتواب متولى ابراهيم زيدان -استاذ الهندسه الزراعيه المساعد-كلية الزراعه -جامعة الزقازيق.

وأوضحت الرسالة انه من التقنيات الحديثه التي تم دراستها هي استخدام المجال المغناطيسى في مغنطة المياه واستخدام هذا الماء في تربيه الاسماك وذلك لدراسة تأثير المجال المغناطيسي على جودة المياه وأثر ذلك وانعكاسه على معدل أداء ونمو الاسماك.