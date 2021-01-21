شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية والتعليم» تدرس فتح 3 تخصصات فنية جديدة بـ«طوسون العسكرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت قيادات مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، وشركتى مياة الشرب والصرف الصحى، زيارة ميدانية بمدرسة طوسون الثانوية الصناعية العسكرية، اليوم الخميس، لبحث فتح 3 تخصصات فنية جديدة لدعم منظومة التعليم الفنى في المحافظة.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن هناكح دراسة لبحث الاستعداد لفتح تخصصات فنية جديدة، تضم فني شبكات وتنقية مياه الشرب، وفني شبكات الصرف الصحي، وفني جودة للشركة القابضة لمياه الشرب، بمدرسة طوسون الصناعية العسكرية التابعة لادارة المنتزه التعليمية.

وأوضح «سعد»، لـ«المصرى اليوم»، أن التعاون الثلاثى يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وفتح مجالات عمل جديدة لطلاب التعليم الفني بما يواكب احتياجات سوق العمل المصري، مشيرا إلى أن التخصصات الفنية الجديدة تعتبر نواة لبدء إنشاء أول مدرسة فنية متخصصة تابعة لشركة مياه الشرب الصرف الصحي، تحت مسمى «مدرسة شركة مياه الشرب الصرف الصحي».

وكشف «سعد»، أن المدرسة الجديدة المزمع انشائها ستكون أضافة إلى منظومة التعليم الفني وتعتبر ميزة للطلاب الدارسين بها والذين سيتم تعيينهم فور التخرج بالشركة خاصة وأنها تساعد على تقليل معدلات البطالة في الاسكندرية، وتأهيل خريجين لاقتحام سوق العمل إذ يعتبر من أهداف التعليم الفني في مصر.

وعن طبيعة الدراسة قال وكيل الوزارة، إنها ستكون نظرية وعملية ومقرها داخل الشركة، بحيث تتولى المديرية الجانب الدراسي النظرى، وتتولى الشركة الجانب العملى، مشيرا إلى أن المدرسة ستكون ضمن مشروع «مدرسة جوة الشركة»، أسوة بمشروع «مدرسة جوة المصنع»، كما يديرها مجلس ادارة ممثل فيه مديرية التربية والتعليم من خلال وكيل الوزارة.

فني شبكات وتنقية مياه الشرب .. دراسة فتح 3 تخصصات فنية جديدة بـ"طوسون العسكرية" (صور)

فني شبكات وتنقية مياه الشرب .. دراسة فتح 3 تخصصات فنية جديدة بـ"طوسون العسكرية" (صور)

فني شبكات وتنقية مياه الشرب .. دراسة فتح 3 تخصصات فنية جديدة بـ"طوسون العسكرية" (صور)

فني شبكات وتنقية مياه الشرب .. دراسة فتح 3 تخصصات فنية جديدة بـ"طوسون العسكرية" (صور)

فني شبكات وتنقية مياه الشرب .. دراسة فتح 3 تخصصات فنية جديدة بـ"طوسون العسكرية" (صور)

فني شبكات وتنقية مياه الشرب .. دراسة فتح 3 تخصصات فنية جديدة بـ"طوسون العسكرية" (صور)

فني شبكات وتنقية مياه الشرب .. دراسة فتح 3 تخصصات فنية جديدة بـ"طوسون العسكرية" (صور)