شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالمريخ طوال الليل والكوكب يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية مشتعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر الوطن العربي طوال الليل، وقوع القمر الأحدب المتزايد قرب كوكب المريخ في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

ويعتبر المريخ الكوكب الوحيد اللامع الذي يظهر بعد حلول ظلمة الليل وساعات المساء طوال شهر يناير 2021، حيث يرصد عاليا في السماء بداية الليل وبعد ذلك يتجهة نحو الأفق الغربي ( بسبب دوران الأرض حول محورها) خلال ساعات المساء.

المريخ يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية مشتعلة، ولرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصة واكبر ويفضل استخدام مرشحات لونية لتحسين الرؤية تضاريس سطح الكوكب الرئيسية.

كان المريخ حل في أكتوبر الماضي 2020 محل كوكب المشتري باعتباره رابع جرم سماوي لامع يضئ السماء (بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي) وذلك بالتزامن مع وقوعة في التقابل وأقرب نقطة من كوكبنا، ولكن مع مطلع شهر نوفمبر الماضي استعاد كوكب المشتري بشكل واضح مكانته المعتادة في التسلسل الهرمي السماوي، وذلك لأن الأرض في مدارها الأسرع والأصغر حول الشمس، تبتعد الآن عن المريخ، لذلك، فإن الكوكب الأحمر يخفت ببطء في سماء الأرض.