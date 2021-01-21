شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر لا تعرف المستحيل.. الرئيس السيسى وعد فأوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها الإنجازات التي تحققت مصر خلال السنوات الأخيرة والمشروعات القومية التي تم إنشاؤها تحت عنوان "مصر لا تعرف المستحيل.. الرئيس السيسى وعد فأوفى".

كما ينشر الخليج 365 تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، واللواء رضا سويلم، مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أ.ح.أحمد مهدى، رئيس فرع التدريب التعبوى بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبدالعزيز بقطاع الشؤون المالية بوزارة الداخلية تحت عنوان:" الرئيس السيسى يوجه بأن تكون منشآت «الداخلية» الجديدة مراكز خدمات متكاملة.. الرئيس يجتمع مع مدبولى ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويطلع على تطوير المنشآت".

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